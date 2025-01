Castelsardo: L’opposizione risponde alla Sindaca: «Non siete in grado di seguire il regolamento»

L’opposizione risponde alla Sindaca: «Non siete in grado di seguire il regolamento»

CASTELSARDO – L’opposizione a Castelsardo prende posizione contro le recenti dichiarazioni della Sindaca, accusandola di mistificare la realtà e di non rispettare i regolamenti. In una nota ufficiale, i Consiglieri di minoranza respingono con forza le accuse di ostruzionismo e sottolineano una gestione amministrativa definita dilettantesca e incoerente.

Le accuse dell’opposizione

«Respingiamo come gruppo le accuse gratuite della Sindaca, di mistificare la realtà, non supportate da casi concreti. Invitiamo Lei e tutto il gruppo che amministra la nostra Città al rispetto delle Leggi e dei Regolamenti», dichiarano i Consiglieri di opposizione. Secondo loro, la maggioranza avrebbe più volte commesso irregolarità, documentate e verbalizzate, che denotano una scarsa conoscenza della macchina amministrativa.

Tra i problemi segnalati, vi sono:

Rinvii di punti in Consiglio Comunale per mancanza di atti durante le sedute pubbliche o per il mancato deposito degli stessi nei tempi previsti;

Confusione nella gestione degli atti , che non sarebbero stati resi disponibili entro le 48 ore antecedenti la seduta, come richiesto dal Regolamento;

Assenza di trasparenza durante le Commissioni, con documenti non resi disponibili nemmeno durante i lavori preparatori.

«Basta leggere il Verbale di Commissione (che stiamo ancora aspettando) per confermare quanto accaduto», sottolinea il gruppo.

Mancata trasparenza e collaborazione

L’opposizione critica anche la dichiarazione della Sindaca sulla «massima trasparenza e leale collaborazione», ricordando che diverse interrogazioni e richieste di accesso agli atti sono rimaste senza risposta. Esempi di irregolarità segnalati includono:

Mancata risposta sul Premio Giornalistico ;

Apposizione arbitraria dei lucchetti ai campi da tennis ;

Ritardi nella consegna di documenti richiesti, spesso oltre i termini previsti di tre giorni;

Allegati a Delibere di Giunta non verificabili, nonostante citati.

Il ruolo del Segretario Comunale

La validità delle sedute, come dichiarato dal Segretario Comunale, sarebbe stata certificata solo per la presenza di atti obbligatori in scadenza. Tuttavia, secondo l’opposizione, questo non giustifica le carenze procedurali e organizzative riscontrate.

Un’amministrazione in crisi

Dal loro punto di vista, l’opposizione evidenzia una gestione basata su improvvisazione, dilettantismo e arroganza, contraria ai principi di trasparenza e partecipazione promessi in campagna elettorale. «Nel loro programma scrivevano che la capacità di un’amministrazione si misura nella partecipazione delle minoranze, ma il loro comportamento dimostra il contrario», concludono.

L’opposizione ribadisce il proprio impegno nel vigilare sull’operato della maggioranza e nel richiedere il rispetto delle regole per garantire una gestione amministrativa adeguata e trasparente.

