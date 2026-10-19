(Adnkronos) - “È importante fare il punto sull’abitare, sull’immobiliare e sulle questioni che riguardano la casa proprio in un momento come questo, di attesa della legge di bilancio, perché ci aspettiamo che ci siano risposte per le esigenze della casa”. Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, a “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura – Acquario Romano, che ha riunito professionisti, istituzioni, associazioni e imprese. Al centro dell’intervento, le misure attese con la prossima legge di bilancio per affrontare le principali questioni legate al settore immobiliare, a partire dall’accesso all’abitazione e dagli strumenti fiscali a sostegno della proprietà. “Ci aspettiamo che ci siano risposte per le esigenze della casa, da un lato dal punto di vista dell’accesso all’abitazione”, ha sottolineato Spaziani Testa, richiamando le ipotesi di intervento volte a favorire la disponibilità di alloggi.

“Si parla di intervenire per facilitare i proprietari, nel senso di incentivarli attraverso riduzioni fiscali”, ha spiegato il presidente di Confedilizia, evidenziando il ruolo che le agevolazioni tributarie potrebbero svolgere nel rendere più agevole l’accesso alla casa. Un tema che si inserisce nel confronto sulle misure da inserire nella manovra e sulle possibili iniziative per rispondere alle esigenze del mercato abitativo. Un altro capitolo riguarda gli incentivi per gli interventi edilizi. “Dall’altro, c’è la parte riguardante gli incentivi edilizi, i cosiddetti bonus, che dovrebbero essere confermati, speriamo, nella misura almeno del 2026”, ha affermato Spaziani Testa. La richiesta è dunque che la legge di bilancio assicuri continuità alle agevolazioni, almeno mantenendo per il prossimo anno un livello di incentivi analogo a quello previsto per il 2026. Il presidente di Confedilizia ha inoltre rilanciato una proposta sulla quale l’associazione insiste da tempo: l’introduzione della cedolare secca per gli affitti commerciali. “Come Confedilizia, stiamo chiedendo da tempo la cedolare secca sugli affitti commerciali, che era stata introdotta nel 2019 e che speriamo torni in auge quest’anno. Forse si arriverà in porto finalmente in questa legge di bilancio”, ha concluso Spaziani Testa.