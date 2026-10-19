(Adnkronos) - "Comunicato ufficiale: tutto a posto, era un tumore borderline per cui ho tolto tube e ovaio ma l'utero c'è ancora". Così Antonella Elia in un video condiviso sui propri canali social dopo l'operazione che aveva annunciato nelle scorse ore e a cui è stata sottoposta presso il Policlinico Gemelli di Roma.

"L'anestesia è stata tosta ma soddisfacente - ha aggiunto -. Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci si aspettasse. Come stanno i capelli?", ha detto ancora Elia. "Non riesco a parlare perché ho mal di gola e ho male alla pancia ma è tutto ok, grazie per tutto il vostro affetto, mi avete rivestito di tale affetto e amore che sono guarita", ha concluso.

La showgirl aveva confessato di aver già affrontato alcuni interventi in passato senza averne però mai parlato pubblicamente. Questa volta però ha scelto di farlo, condividendo la sua esperienza per sensibilizzare: "La prevenzione è importante Ascoltate il vostro corpo e i sintomi. Se ci sono problemi o situazioni da approfondire, seguitele con accuratezza, altrimenti il problema può diventare irrimediabile", aveva detto.