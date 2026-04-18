Si ferma il mondo del trasporto merci anche in Sardegna. La
decisione è stata presa da Unatras, l'Unione delle Associazioni
nazionali più rappresentative dell'autotrasporto, di cui fa parte
anche Confartigianato Trasporti, che ha comunicato al Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture che i mezzi rimarranno nei
piazzali di sosta e nei garage, sospendendo anche tutte le attività
dei servizi.
Nei prossimi giorni verranno definite le
giornate e le modalità attuative del blocco che saranno stabilite
nel rispetto dei tempi dettati dal codice di autoregolamentazione
dello sciopero di settore. Per Unatras, "i provvedimenti assunti
finora dal governo si sono rivelati insufficienti a coprire la
portata del fenomeno e, per paradosso, hanno finito per danneggiare
l'autotrasporto professionale che, non solo garantisce la
continuità del trasporto delle merci, ma ha investito in ottica di
sostenibilità ambientale e sicurezza stradale".
Quindi anche nell'Isola camion, tir e ogni altro
mezzo impegnato nella distribuzione dei beni e delle derrate
alimentari, spegneranno i motori nelle prossime settimane.
Confartigianato Trasporti Sardegna ricorda come
il carburante, arrivato a 2,13 euro per litro, incida per il 35%
dei costi operativi che nel totale, insieme alle tasse e una
numerosa serie di imposizioni, arrivano quasi al 90%. Il
carburante, quindi, torna a rappresentare un fattore di instabilità
strutturale per il comparto, riproponendo una dinamica che negli
ultimi anni gli imprenditori dell'autotrasporto hanno già dovuto
affrontare più volte.
"L'autotrasporto chiede di non essere
danneggiato per questo questa decisione, drammatica ma
oggettivamente necessaria, è la naturale conseguenza
dell'impossibilità di far viaggiare i camion - afferma il
presidente di Confartigianato Sardegna Giacomo Meloni - il costo
del gasolio ha superato quella soglia psicologica per cui conviene
più star fermi che viaggiare in perdita, considerato anche che il
taglio lineare delle accise...
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