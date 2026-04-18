Si avvicina ai 30 anni l'edizione di Così fan tutte di Mozart con
l'ormai storica regia di Mario Martone. Ieri sera, col suo
carattere marcatamente teatrale, ha fatto il suo debutto al Lirico
di Cagliari, quarto appuntamento della stagione d'opera del teatro
guidato da Andrea Cigni.
Con la sua affascinante geometria amorosa, il
dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, perla
del repertorio classico settecentesco, mancava dal capoluogo sardo
dal 2013. L'allestimento è quello del San Carlo di Napoli della
Stagione 1998-1999 che segnò il debutto nella regia lirica di
Martone, celebre regista cinematografico e teatrale. Regia e scene,
queste ultime di Sergio Tramonti, sono riprese da Raffaele Di
Florio, i costumi sono di Vera Marzot, ripresi da Rossana Gea
Cavallo, le luci di Pasquale Mari, riprese da Gianni Bertoli.
Lo spazio scenico, diviso tra palco e ribalta, è
caratterizzato da due prolungamenti che avvolgono l'orchestra. I
cantanti occupano infatti anche il proscenio e si avvicinano dunque
al pubblico, posizione che favorisce l'interpretazione sia nei
recitativi che nelle arie. Per ovviare al problema della visibilità
dalla seconda loggia è stato installato in alto uno schermo.
"Una grande pedana, baricentro dell'azione,
rappresenta la camera delle due ragazze, al centro due letti, uno
spazio meta scenico, che, di volta in volta, si trasforma in
piazza, giardinetto, rifugio", ha spiegato Di Florio. Un'oscurità
avvolge il palco, rotta a tratti da finestre che proiettano lo
sguardo verso un orizzonte marino. La serata ha segnato il debutto
sul podio cagliaritano di Alessandro De Marchi specialista nel
repertorio barocco e classico. Giunto in sostituzione del maestro
Federico Maria Sardelli, ha guidato l'orchestra e il coro del
Lirico, quest'ultimo preparato da Giovanni Andreoli, con un
dinamismo effervescente, in linea con il racconto...
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