Carlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall'amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo importante che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha scelto di festeggiare pubblicamente con una dedica speciale.

A corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo, Conti ha scritto: "Ricordati sempre che il babbo e la mamma saranno sempre vicino a te nel lungo percorso del viale della vita". Un'immagine intensa che racconta il forte legame che unisce madre, padre e figlio.

Ospite domenica 1 febbraio a Verissimo, il conduttore aveva sottolineato quanto la famiglia rappresenti oggi la sua priorità assoluta: "Con la nascita di mio figlio sono cambiate le priorità nella mia famiglia, per fortuna le disponibilità economiche non mancano e ho avuto la fortuna di poter rallentare con il lavoro".