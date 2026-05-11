Ancora una giornata di disordini all'interno del carcere di Bancali, a Sassari. Sabato alcuni detenuti hanno creato il caos rivoltandosi contro gli agenti penitenziari e lanciando contro di loro bombolette del gas e altri oggetti. Ma non è l'unico episodio. Domenica nella colonia penale di Isili, nel centro sud Sardegna, un internato, a seguito del rifiuto del personale di soddisfare una richiesta non conforme al regolamento interno, ha dato improvvisamente in escandescenze, aggredendo fisicamente gli agenti in servizio. I due episodi sono stati denunciati rispettivamente dai sindacati di polizia penitenziaria Consipe e Sinappe.
Nel dettaglio a Sassari, i poliziotti sono
riusciti con non poca fatica a riportare la situazione alla calma,
trasferendo i detenuti coinvolti in una zona di sicurezza ed
evitando così danni alle strutture a agli altri reclusi. Secondo il
segretario nazionale del sindacato Consipe, Roberto Melis, "ancora
una volta il personale di Polizia Penitenziaria dimostra
professionalità, sangue freddo e senso del dovere. Le due
Sorveglianze Generali hanno operato in modo impeccabile, così come
tutti gli agenti coinvolti, che hanno saputo affrontare una
situazione delicata con competenza e responsabilità. Ribadiamo la
necessità di garantire condizioni operative adeguate, organici
sufficienti e strumenti idonei affinché il personale possa
affrontare con efficacia e sicurezza le sempre più frequenti
criticità presenti negli istituti penitenziari".
Nella diramazione "Fontana" della casa di
reclusione di Isili, un uomo ha inizialmente spinto un poliziotto
e, durante le fasi di contenimento, ha continuato a colpire con
pugni sul volto il personale intervenuto. L'aggressore è stato poi
immobilizzato e gli agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure
mediche e, per alcuni di loro, si è reso necessario il
trasferimento al pronto soccorso per accertamenti. Secondo Giacomo
Mascia, della segreteria regionale Sinappe Sardegna, "quanto
accaduto a Isili è l'ennesima dimostrazione di...