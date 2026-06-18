(Adnkronos) - Lieve rimbalzo per la quotazione del gasolio, continua a scendere quella della benzina. Prosegue anche il dei prezzi dei carburanti alla pompa. Oggi giovedì 18 giugno il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,862 €/l per la benzina (-10 millesimi rispetto a ieri), 1,963 €/l per il gasolio (-11), 0,775 €/l per il Gpl (-2) e 1,561 €/kg per il metano (invariato). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956 €/l per la benzina (-8), 2,052 €/l per il gasolio (-8), 0,883 €/l per il Gpl (-3) e 1,584 €/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto i prezzi consigliati della benzina di tre centesimi al litro e quelli del gasolio di uno.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,874 euro/litro (compagnie 1,872, pompe bianche 1,879), diesel self service a 1,977 euro/litro (compagnie 1,978, pompe bianche 1,975). Benzina servito a 2,014 euro/litro (compagnie 2,049, pompe bianche 1,949), diesel servito a 2,118 euro/litro (compagnie 2,157, pompe bianche 2,045). Gpl servito a 0,784 euro/litro (compagnie 0,791, pompe bianche 0,776), metano servito a 1,561 euro/kg (compagnie 1,561, pompe bianche 1,562), Gnl 1,462 euro/kg (compagnie 1,465 euro/kg, pompe bianche 1,460 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,865 euro/litro (2,076 il servito); IP a 1,879 (2,049 servito); Q8 a 1,866 (2,048 servito); Tamoil a 1,869 (1,953 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,974 (2,188 servito); IP a 1,983 (2,154 servito); Q8 a 1,971 (2,152 servito) e Tamoil a 1,968 (2,057 servito).