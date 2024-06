Un intervento insolito ha avuto luogo ieri pomeriggio, quando la squadra 11A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Tortolì è stata chiamata per un’operazione di salvataggio presso il porticciolo di Santa Maria Navarrese. Alle 13:20 circa, i vigili del fuoco sono stati allertati per recuperare una capra rimasta bloccata su una parete rocciosa a picco sul mare.

L’animale, in evidente difficoltà, non riusciva a trovare una via di fuga dalla pericolosa posizione in cui si era avventurato. Per il recupero è stato richiesto l’intervento del personale specializzato in tecniche di Soccorso Alpino Fluviale (SAF). Utilizzando la tecnica della salita in progressione, che permette di scalare in sicurezza superfici ripide e irregolari, i soccorritori sono riusciti a raggiungere e salvare la capra.

Infine, l’operazione si è svolta sotto lo sguardo attento di alcuni curiosi e residenti locali che hanno assistito all’azione dei vigili del fuoco. Dopo essere stata messa in salvo, la capra è stata riportata in un luogo sicuro, lontano dai pericoli della scogliera.