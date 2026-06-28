Capoterra, Due Giorni Fuori dal Carcere e Già nuovamente in Manette per Spaccio: 30enne Torna a Uta.

Capoterra, Due Giorni di Libertà e Poi di Nuovo in Carcere: 30enne Arrestato per Spaccio. Revocato l'Affidamento

CAPOTERRA – Era tornato in libertà da soli due giorni grazie alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ma la sua "nuova chance" è durata lo spazio di un battito di ciglia. I Carabinieri della Stazione di Capoterra lo hanno rintracciato e riportato in carcere, in esecuzione di un provvedimento di revoca immediata.

La Ricaduta

Il trentenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato in flagranza di reato solo due giorni prima per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari lo avevano sorpreso mentre tentava di disfarsi di 25 grammi di hashish lanciandoli dalla finestra. Ulteriori piccoli quantitativi di stupefacente erano stati trovati all'interno dell'abitazione.

Il Giudice: "Torni in Carcere"

Valutata la gravità della condotta, il Tribunale ha disposto la revoca immediata del beneficio, ritenendolo incompatibile con il percorso rieducativo. L'uomo è stato così rinchiuso nuovamente nella Casa Circondariale di Uta.

L'operazione conferma il coordinamento tra l'Arma e la Magistratura, che hanno interrotto la recidiva garantendo la certezza della pena e la tutela della comunità.