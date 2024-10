Caos aereo in Sardegna per un guasto ai radar, ecco cosa è successo

Il caos aereo in Sardegna.

Una giornata di caos per i cieli italiani, con decine di aerei dirottati e numerosi voli ritardati. La causa? Un malfunzionamento dei radar di terra del centro di controllo di Milano, che ha paralizzato il traffico aereo nell’Italia nord-occidentale, Sardegna inclusa. L’interruzione ha coinvolto gli aeroporti di Malpensa, Linate, Torino, Bergamo e Genova, lasciando migliaia di passeggeri in difficoltà e costretti a rivedere i loro piani di viaggio.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità.

Il blocco è durato per diverse ore, fino a quando, intorno alle 20 di questa sera, la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Durante questo intervallo, i cieli sopra l’Italia nord-occidentale sono stati in gran parte deserti, con un drastico calo del 65% dei movimenti aerei. Nonostante non sia stato un blocco totale, la riduzione della capacità ha avuto effetti significativi su un gran numero di voli, causando dirottamenti verso altri aeroporti e ritardi prolungati per chi era in attesa di partire o di arrivare.

La causa dell’interruzione sarebbe riconducibile a un problema software.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie