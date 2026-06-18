(Adnkronos) - Infortunio terribile a Ismael Koné, centrocampista del Canada, nel match giocato a Vancouver contro il Qatar oggi 19 giugno e vinto 6-0 dai padroni di casa con una tripletta di Jonathan Davd. Al 50', sul punteggio di 3-0 per il Canada, il giocatore del Sassuolo ha subìto sulla trequarti il fallo di Al Haj Madibo. Koné è crollato a terra con la gamba sinistra spezzata all'altezza della caviglia e, per qualche secondo, è rimasto sotto choc. I suoi compagni si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione. Madibo, autore di un intervento scomposto, si è portato le mani al volto.

Koné è stato soccorso, mentre i giocatori del Canada hanno circondato e spintonato Madibo: tensione alle stelle, con rischio di scontro tra le panchine. Il calciatore del Qatar, evidentemente turbato, è stato espulso. Koné ha lasciato il campo in barella, salutato dall'ovazione del pubblico. Dopo la lunga interruzione, il match è ricominciato in un clima surreale: pubblico ammutolito, giocatori del Canada visibilmente scossi, con Jonathan David in lacrime. I padroni di casa hanno ripreso a giocare con aggressività, andando a segno altre 3 volte fino al 6-0 ottenuto nel recupero: nessuno sconto agli avversari ridotti in 9.

"L'infortunio è avvenuto proprio davanti alla nostra panchina, siamo rimasti tutti scioccati", ha detto il ct canadese Jesse Marsch nel post-partita. "Voglio essere chiaro, il giocatore" Madibo "autore del fallo si è scusato: è venuto nel nostro spogliatoio e si è scusato e Ismael ha tenuto a farcelo sapere. Non credo che l'intervento in campo fosse volontario, non lo accuso per questo. Ma non capisco perché l'intera panchina del Qatar cercasse la rissa dopo l'espulsione per un fallo plateale che ha spezzato la gamba di un giocatore", ha aggiunto. "Ho visto la sua gamba, ho capito subito che era successo qualcosa di grave", ha spiegato il capitano Stephen Eustaquio, uno dei primi a soccorrere il compagno. "Koné ci mancherà, è un'assenza pesante", ha aggiunto. David, protagonista del match con 3 reti, ha criticato apertamente la condotta di Madibo: "Non c'è motivo di intervenire in quel modo se non si può conquistare il pallone. Si entra così solo per far male".