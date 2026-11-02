Cammariere all'Accademia del Pop, masterclass e concerto a Cagliari - Notizie

Sergio Cammariere è il protagonista del nuovo appuntamento dell'Accademia del Pop, il format firmato da Sardegna Concerti e Medinsard, Centro di produzione musicale. Sotto la direzione artistica del musicista Massimo Satta, il progetto torna al Teatro Massimo di Cagliari con un doppio appuntamento: mercoledì 4 novembre, alle 20.30, una masterclass dedicata al suo universo musicale e giovedì 5 novembre, alle 21, il concerto dell'artista.Crotonese, classe 1960, Cammariere custodisce nella propria sensibilità musicale l'eredità dei grandi maestri del jazz, le suggestioni dei ritmi latini e sudamericani e la lezione della grande scuola cantautorale italiana. Un universo sonoro ricco di contaminazioni, nel quale convivono raffinatezza compositiva, libertà espressiva e una spiccata vocazione per l'improvvisazione.La masterclass sarà un'occasione per entrare nel cuore del suo processo creativo e approfondire il rapporto tra melodia, armonia, scrittura e improvvisazione. Un percorso rivolto a cantautori, compositori e musicisti interessati a esplorare nuove possibilità espressive, mettendo in dialogo la forza comunicativa della canzone d'autore con la ricchezza armonica del jazz, le atmosfere della bossa nova e le suggestioni della musica classica.Il concerto del 5 novembre, sarà un viaggio tra i successi di un artista elegante e curioso, in costante evoluzione, capace di esplorare nuovi territori musicali senza mai perdere la propria identità, confermandosi interprete di una musica colta e accessibile, sofisticata e profondamente umana.La masterclass propone un itinerario attraverso linguaggi, influenze e processi creativi, per scoprire come esperienze musicali differenti possano convergere nella costruzione di una personalità artistica originale. L'incontro, gratuito previa prenotazione, affronterà alcuni dei temi centrali della ricerca artistica di Cammariere, offrendo ai partecipanti strumenti e spunti per arricchire la propria identità musicale e sviluppare una scrittura capace di coniugare immediatezza melodica e raffinatezza stilistica.L'Accademia del...

Leggi tutto su Ansa Sardegna