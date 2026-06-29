Portoscuso, Calici in Tonnara 2026: Vino, Cucina e Musica nell'Antica Tonnara

PORTOSCUSO – Dal 3 al 5 luglio 2026, l'Antica Tonnara di Portoscuso si trasformerà nel cuore pulsante della settima edizione di Calici in Tonnara, il festival del vino sardo che unisce eccellenza enologica, tradizione marinara e cultura. Un evento imperdibile per gli appassionati e per chi desidera scoprire il territorio del Sulcis attraverso i suoi sapori.

Cantine e Degustazioni

Ogni sera, dalle 19:00 a mezzanotte, il pubblico potrà vivere una Wine Experience con oltre 30 cantine provenienti da tutta la Sardegna, suddivise nelle tre giornate. Dai vitigni autoctoni del Carignano del Sulcis al Vermentino di Gallura, passando per il Mandrolisai, i visitatori potranno incontrare produttori, enologi e sommelier, ascoltando il racconto delle etichette e dei territori.

Gli Chef e il Tonno Rosso

Accanto al vino, grande protagonista sarà la cucina. Per l'edizione 2026 sono confermati gli chef Nicola Paulis (Hotel Corte Rubja di Iglesias) e Cristiano Rosso (Da Andrea al Cavallera di Carloforte), affiancati dalla novità del pastry chef Leonildo Contis (Locanda Leonildo dal Buongustaio). Il tonno rosso, fornito da Althunnus, sarà l'ingrediente simbolo del percorso gastronomico, in dialogo con i vini in degustazione.

Il Programma e gli Ospiti

L'evento sarà animato da un programma musicale diffuso con dj set e band. La sera dell'inaugurazione (venerdì 3 luglio) è prevista la proiezione del documentario identitario su Portoscuso, presentato da Isabel Vera, Ambasciatrice delle Isole d’Europa del progetto "Islas del Mar", e la rappresentazione degli abiti tradizionali a cura del Gruppo Culturale Vergine d’Itria.

Sabato 4 luglio protagonista il “Calici in Tonnara” con degustazioni, musica e rappresentazione degli antichi mestieri. Domenica 5 luglio, la serata si chiuderà con il live di Santiago El Real e il dj set di Dj Zak.

Street Food e After Party

Non mancheranno gli spazi dedicati allo street food e ai drink (birrificio artigianale Rubiu, prodotti ittici Mazzetti, gelateria Solmeo). A mezzanotte, la festa proseguirà con l'After Party alla Torre Spagnola, che si illuminerà di viola, colore ufficiale della manifestazione.

Informazioni Utili

Ingresso : gratuito (ticket degustazione a pagamento)

: gratuito (ticket degustazione a pagamento) Location : Antica Tonnara di Portoscuso e Torre Spagnola

: Antica Tonnara di Portoscuso e Torre Spagnola Orari : 19:00 - 24:00 (After Party a seguire)

: 19:00 - 24:00 (After Party a seguire) Info: www.caliciintonnara.it | @caliciintonnara

Un'occasione unica per vivere il Sulcis tra vino, mare e tradizione.