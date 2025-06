Caldo record, ecco il weekend più rovente dell'anno: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Caldo record sull'Italia nel fine settimana, con il weekend più rovente dell’anno - almeno finora - in arrivo. Responsabile è l'anticiclone africano Pluto che, da Sud a Nord, porterà temperature anche fino ai 37-40°C. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 27 giugno, e per i giorni a venire.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una classifica nordafricana: da Taranto con 40°C fino a Parma con 37°C avremo la ‘febbre’ in quasi tutto il Paese.

Ecco la classifica delle città più calde durante il weekend (e siamo solo a giugno): 1° posto = 40°C - Taranto 2° posto = 39°C - Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni 3° posto = 38°C - Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma 4° posto = 37°C - Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Il resto del Paese non avrà la ‘febbre’ ma, con temperature di 34-36°C accompagnate da un’elevata umidità, la sofferenza e il rischio colpo di calore saranno diffusi.

Ma quando finirà questo caldo infernale? Non vediamo un cambiamento meteorologico importante all’orizzonte; al più, i modelli intravedono per la prossima settimana una maggiore instabilità al Nord con temporali in montagna e qualche refolo di aria meno ‘infernale’ anche verso le pianure: la data da segnare, al momento, è il 4 luglio.

Negli Stati Uniti il 4 luglio si festeggia l’Independence Day, noi potremo (forse) festeggiare la fine della ‘dipendenza’ morbosa dal caldissimo anticiclone africano Pluto.

Al di là di queste poco rassicuranti informazioni, ad essere precisi, diamo una buona notizia agli abitanti dei versanti adriatici e ionici: tra sabato e domenica venti più freschi dai Balcani abbasseranno un po’ le temperatura reali o quanto meno quelle percepite (minore umidità) specie dalle Basse Marche fino alla Puglia e la Calabria.

Sul resto del Paese, invece, l’anticiclone africano Pluto porterà una canicola infernale per tutto il weekend con temperature tra i 37 e i 40°C, ma anche con notti tropicali o super tropicali ‘da sudare sette lenzuola’: la minima non scenderà sotto i 27-28°C in alcune grandi città del nostro Paese, come in Nordafrica.

Venerdì 27: Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo diffuso. Al Sud: sole e caldo africano a 40°C.

Sabato 28: Al Nord: soleggiato e caldo diffuso. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e caldo estremo.

Domenica 29: Al Nord: sole e caldo estremo; isolati temporali sulle Alpi piemontesi. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e meno caldo, venti da nord.

Tendenza: nuova settimana con caldo intenso ancora fino al 3-5 luglio, ma con maggiore frequenza di temporali sulle Alpi e sulle Prealpi.

