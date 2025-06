(Adnkronos) - Calci e pugni alla fidanzata, per ogni like ricevuto a una foto. A mettere la parola fine all’incubo vissuto da una donna sono stati i medici dell’ospedale di Tivoli dove la vittima era andata riferendo di un forte mal di testa. Il personale del pronto soccorso però, dopo aver visto gli ematomi e il gonfiore sul volto della donna, ha subito attivato il ‘codice rosa’, chiedendo l’intervento della Polizia.

Dopo iniziali incertezze, la donna ha raccontato del “rapporto travagliato” con il fidanzato, “con un continuo lasciarsi e riprendersi”, sfociato poi nell’ultima aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi. A scatenare la furia dell’uomo, un 39enne, sono state alcune foto pubblicate su Instagram dalla fidanzata mentre faceva una passeggiata in compagnia di alcuni conoscenti. Dopo pochi minuti il 39enne è andato a casa della donna, dove è entrato scavalcando una finestra e ha iniziato a colpire a calci e pugni la fidanzata, precisando che ogni colpo era per i like che aveva ricevuto alle foto pubblicate.

L’uomo ha poi trascinato la donna fuori casa dicendo che doveva “completare l’opera….stasera devo finire quello che c’è da finire altrimenti ho buttato due anni”. La vittima ha tentato di rifugiarsi in un’abitazione vicina, ma il 39enne l’ha afferrata e ha minacciato una vicina che gli stava dicendo di fermarsi. “Stai attenta a te se chiami i carabinieri, perché se mi fai arrestare io metto una tacca a ogni giorno di galera che mi faccio e quando esco sono c… tuoi” ha detto l’uomo rimanendo sul posto a inveire per circa mezz’ora.

La donna al personale specializzato della polizia ha raccontato anche della possessività dell’uomo, del suo controllo ossessivo, degli insulti e delle minacce di morte patite, della sua aggressività, spiegando che più volte aveva tentato di interrompere la loro relazione, ma non ci era mai riuscita per la resistenza dell’uomo.

La donna ha quindi deciso di rientrare in casa e in considerazione dell’evidente rischio per la sua incolumità, dopo aver assicurato costantemente l’opportuna vigilanza degli agenti, il gip ha emesso, su richiesta della procura di Tivoli, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo accusato di stalking e lesioni aggravate. Il 39enne è anche indagato per tentato omicidio/femminicidio, violenza privata e violazione di domicilio.