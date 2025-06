(Adnkronos) - Antonello Venditti insieme a Claudio Ranieri, durante un concerto alle Terme di Caracalla a Roma. Nel corso dell'ultima serata, il cantautore romano ha ospitato sul palco l'ex allenatore della Roma e oggi senior advisor del club giallorosso per la chiusura dello show. Ranieri ha salutato il pubblico, abbracciando poi Venditti sulle note di "Grazie Roma".

Claudio Ranieri, che pochi giorni fa ha presentato il nuovo tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ha abbracciato il cantautore romano (amico e come lui grande tifoso romanista) prima della chiusura del concerto. Tra gli applausi del pubblico "di casa", sempre più innamorato dell'ex tecnico dopo il rifiuto della Nazionale per onorare la promessa fatta al club e ai suoi tifosi. La Roma, intanto, sta continuando la pianificazione per la prossima stagione: poche ore fa è stato ufficializzato il ritorno di Frederic Massara come direttore sportivo.