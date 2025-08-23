(Adnkronos) - Il centrosinistra, nel tavolo dei segretari regionali dei partiti riuniti oggi a Lamezia Terme, ha ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria.  

