Cala Luna si 'blinda' per l'estate, numero chiuso da giugno

Accordo tra comuni Dorgali e Baunei, si pensa a ticket ecologico

Il numero chiuso a Cala Luna, una delle più belle spiagge del Mediterraneo incastonata nel Golfo di Orosei, si farà. Dorgali e Baunei, i due comuni della costa orientale sarda che si dividono quella lingua di sabbia di 800 metri, hanno infatti deciso di introdurre il vincolo a partire da quest'estate.

L'idea era stata accarezzata già lo scorso anno, rinviando però ogni decisione al 2024.

Ora c'è il via libera per far scattare il numero chiuso dal prossimo giugno. Le due amministrazioni comunali hanno concordano sull'esigenza di gestire gli arrivi sull'arenile, preso d'assalto nei mesi estivi da migliaia di turisti italiani ed esteri. Il primo tavolo tecnico per capire come procedere con la gestione condivisa dei divieti si è già riunito con gli operatori turistici del Golfo di Orosei, Capitaneria di porto, Forestale, Questura e Prefettura di Nuoro, Confcommercio.

...

Leggi tutto su Ansa Sardegna

