Cala il costo delle polizze Rc auto

Dopo un decennio di ribassi, l’inflazione ha determinato un aumento dei premi delle polizze Rc auto, che alla fine del 2023 erano saliti del 7,9% rispetto all’anno precedente, come riportato nella relazione annuale dell’Ivass. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha indicato che la crescita dei premi ha mostrato un rallentamento nei primi mesi del 2024, con un premio medio di 400 euro a maggio, appena inferiore al valore pre-pandemia. L’Ivass prevede che questo rallentamento continuerà nei prossimi mesi. La raccolta nel settore danni assicurativi è aumentata per il terzo anno consecutivo, raggiungendo i 38 miliardi di euro, con un aumento delle coperture per rischi diversi dall’Rc auto. Nel periodo 2014-2023, la quota dei comparti salute e property è salita al 40%, avvicinandosi al 42% del comparto auto. Nonostante il quadro generale sia positivo per il settore assicurativo, con miglioramenti nella dotazione patrimoniale, redditività e liquidità, persistono incertezze legate a tensioni politiche, frammentazione commerciale e conflitti militari, come indicato dall’Ivass. Il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie