Cagliari polo mondiale per l'Oftalmologia - Notizie

Cagliari polo mondiale per l'Oftalmologia. Sessioni di trapianti di cornea lamellari in diretta, esercitazioni pratiche per i giovani chirurghi e speech di nomi illustri della chirurgia corneale provenienti da tutto il mondo. Questo è l'intenso programma della 24esima edizione del Congresso Internazionale Sicsso (The International Society of Cornea, Stem Cells and Ocular Surface) che si svolgerà al THotel di Cagliari, in via dei Giudicati, giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026.Ad organizzare l'evento in Sardegna è il Giuseppe Giannaccare, direttore di Oculistica del San Giovanni di Dio e professore ordinario di Malattie dell'apparato visivo all'Università degli Studi di Cagliari, insieme ai professori Vincenzo Sarnicola, della Clinica degli Occhi Sarnicola di Grosseto ed Edward Holland, della Cincinnati Eye Institute, entrambi presidenti onorari della SICSSO. La segreteria scientifica dell'evento è affidata alle dottoresse Enrica e Caterina Sarnicola.Al congresso parteciperanno circa 300 relatori provenienti da 36 paesi e oltre mille medici oculisti provenienti da 52 nazioni.Verranno presentati casi clinici complessi, casistiche chirurgiche e nuove prospettive terapeutiche con l'obiettivo di promuovere un approccio super-specialistico delle diverse patologie della cornea, delle cellule staminali e della superficie oculare con il contributo di una rete di esperti a livello nazionale e internazionale.Ampio spazio al trapianto di cornea. Durante le giornate del congresso sono previsti laboratori scientifici, per le esercitazioni dei giovani chirurghi, sulle tecniche moderne di chirurgia e trapianti di cornea lamellari in diretta. «È la prima volta - dice il professor Giuseppe Giannaccare - che un simile evento internazionale nel campo dell'Oftalmologia si svolge in Sardegna, ed a Cagliari in particolare. All'interno di un programma straordinario, meritano una menzione particolare - prosegue il professore - la chirurgia in diretta con trapianti di cornea che si svolgeranno giovedì...

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