Cagliari polo mondiale per l'Oftalmologia. Sessioni di trapianti di cornea lamellari in diretta, esercitazioni pratiche per i giovani chirurghi e speech di nomi illustri della chirurgia corneale provenienti da tutto il mondo. Questo è l'intenso programma della 24esima edizione del Congresso Internazionale Sicsso (The International Society of Cornea, Stem Cells and Ocular Surface) che si svolgerà al THotel di Cagliari, in via dei Giudicati, giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026.
Ad organizzare l'evento in Sardegna è il
Giuseppe Giannaccare, direttore di Oculistica del San Giovanni di
Dio e professore ordinario di Malattie dell'apparato visivo
all'Università degli Studi di Cagliari, insieme ai professori
Vincenzo Sarnicola, della Clinica degli Occhi Sarnicola di Grosseto
ed Edward Holland, della Cincinnati Eye Institute, entrambi
presidenti onorari della SICSSO. La segreteria scientifica
dell'evento è affidata alle dottoresse Enrica e Caterina
Sarnicola.
Al congresso parteciperanno circa 300 relatori
provenienti da 36 paesi e oltre mille medici oculisti provenienti
da 52 nazioni.
Verranno presentati casi clinici complessi,
casistiche chirurgiche e nuove prospettive terapeutiche con
l'obiettivo di promuovere un approccio super-specialistico delle
diverse patologie della cornea, delle cellule staminali e della
superficie oculare con il contributo di una rete di esperti a
livello nazionale e internazionale.
Ampio spazio al trapianto di cornea. Durante le
giornate del congresso sono previsti laboratori scientifici, per le
esercitazioni dei giovani chirurghi, sulle tecniche moderne di
chirurgia e trapianti di cornea lamellari in diretta. «È la prima
volta - dice il professor Giuseppe Giannaccare - che un simile
evento internazionale nel campo dell'Oftalmologia si svolge in
Sardegna, ed a Cagliari in particolare. All'interno di un programma
straordinario, meritano una menzione particolare - prosegue il
professore - la chirurgia in diretta con trapianti di cornea che si
svolgeranno giovedì...