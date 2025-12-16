Un tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti ha paralizzato il traffico nella mattinata di oggi sul lungomare del Golfo (viale Poetto) in direzione Cagliari. L'incidente si è verificato poco prima dell'Ospedale Marino, creando lunghe code e disagi che si sono estesi a ritroso fino al Margine Rosso.

Secondo le prime informazioni, l'impatto multiplo ha causato feriti tra alcuni automobilisti. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze per prestare soccorso e valutare le condizioni delle persone coinvolte.

L'effetto sul traffico è stato immediato e di grandi proporzioni. La colonna di veicoli in attesa si è estesa rapidamente, congestionando la principale via di ingresso al centro città dalla costa. Gli automobilisti bloccati hanno riportato code fino alla zona della Bussola e oltre, con ripercussioni significative sulla mobilità del primo mattino.

L'episodio riaccende i riflettori sulla criticità del tratto del viale Poetto in direzione Cagliari, spesso teatro di rallentamenti e incidenti, soprattutto nelle ore di punta. I mezzi di soccorso e le forze dell'ordine hanno gestito la situazione per ripristinare la viabilità.

Le cause del tamponamento sono al momento sotto accertamento. Si raccomanda agli automobilisti di seguire le indicazioni della Polizia Municipale, di evitare la zona se possibile e di prediligere percorsi alternativi fino al completo sgombero della sede stradale.