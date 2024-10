Concentrato sul presente: la sfida di domenica contro la squadra di Vanoli è un test importante per confermare se per il suo Cagliari c'è stata davvero una svolta dopo i quattro punti in due partite tra Parma e Juventus.

"più che una svolta mentale - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - penso che si stia passando, attraverso gli allenamenti, da esecutori a sperimentatori di automatismi che accorcino anche il tempo di gioco. Non c'è bisogno di questa partita per capire quale sia la nostra identità: stiamo capendo le nostre caratteristiche e quindi sviluppando un sistema di gioco che ci consenta di confrontarci con squadre che giocano a 3 o a 4 dietro. Vogliamo creare problematiche a tutti gli avversari. Quel che chiedo ai ragazzi è di saper contrattaccare e trovare gli spazi per far male quando possibile".

Toro senza Zapata: "Squadra competitiva e qualitativa - ha spiegato il mister - riesce a stare sempre in partita come dimostrano o gol all'Inter o alla Lazio. Qualità, fisicità ma anche cambio di mentalità: mantiene il baricentro alto e sa attuare più strategie". L'assenza di Zapata non è un vantaggio: "Adams è un giocatore, molto interessante, Sanabria lo conosco bene, forte tecnicamente, sa fare giocare bene la squadra. Noi dobbiamo essere bravi a contrapporci esprimendo i nostri principi. La nostra idea è anche quella di farci trovare pronti con più soluzioni e quindi cercando di non essere prevedibili".