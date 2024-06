Cagliari, muore il marito e picchia le infermiere

Due infermiere in servizio presso l’ospedale Brotzu di Cagliari sono state vittime di una brutale aggressione e minacciate di morte dalla moglie di un paziente morto poco prima. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle ore 23 di lunedì scorso nel reparto di Neurologia, quando la donna, informata telefonicamente dal medico di guardia del decesso del marito, si è recata nella camera di degenza dove si trovava ancora la salma, oltre a tre pazienti e le due infermiere. Diego Murracino, responsabile regionale del sindacato Nursing Up Sardegna, ha denunciato con fermezza l’ennesimo atto di violenza contro il personale sanitario. “Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di attacchi inaccettabili contro coloro che lavorano per garantire assistenza e cure alla cittadinanza,” ha dichiarato Murracino. Secondo le ricostruzioni, la donna ha reagito con estrema violenza, colpendo, strattonando e minacciando di morte le due infermiere. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, la situazione è rimasta tesa per circa due ore, fino a quando la donna è stata allontanata dal reparto. Durante

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

