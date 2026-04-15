Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: si indaga per omicidio

(Adnkronos) - È indagato un uomo di 87 anni per l'omicidio di Florea Florina, la donna di 66 anni, di origine romena, morta ieri sera a Cagliari dopo un volo dal terzo piano. L'uomo, Mariano Pinna, pensionato, la ospitava in casa. È stato lui a dare l'allarme ai carabinieri e ora gli investigatori lo stanno interrogando per scoprire cosa sia accaduto.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine e i rilievi del Ris stanno cercando di ricostruire cosa sia successo nella palazzina di via Logudoro, in territorio di Selargius, che si affaccia sulla Statale 554. Gli inquirenti indagano per omicidio, in modo da poter svolgere tutti gli approfondimenti necessari, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche quella della caduta accidentale.

Il corpo della donna è stato trasferito all'ospedale Brotzu dove il medico legale Roberto Demontis eseguirà l'autopsia. Le indagini proseguono per chiarire da quanto tempo la donna abitasse a casa dell'uomo e se ci siano state tensioni prima della caduta dal balcone.