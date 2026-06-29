Cagliari, Caldo Record: Ascensori Pubblici a Orario Ridotto. Chiusure al Bastione, Unione Sarda e Scalette Santa Chiara

CAGLIARI – Le temperature sempre più elevate costringono il Comune di Cagliari a ridurre l'orario di funzionamento di tre ascensori pubblici. A partire da lunedì 1 luglio, gli impianti delle Scalette Santa Chiara, dell'Unione Sarda (alto) e del Bastione Saint Remy subiranno chiusure parziali per motivi di sicurezza legati al caldo.

Gli Orari delle Chiusure

Le limitazioni, stabilite da un ordine di servizio, sono le seguenti:

Scalette Santa Chiara : chiuso tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30 .

: chiuso tutti i giorni dalle . Unione Sarda (alto) : sospeso tutti i giorni dalle 10 alle 13 . Nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura sarà estesa dalle 10 alle 17 .

: sospeso tutti i giorni dalle . Nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura sarà estesa dalle . Bastione Saint Remy: fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15. In caso di allerta per caldo, la sospensione sarà prolungata dalle 11 alle 18.

Il Motivo: Sicurezza e Limiti Tecnici

Il provvedimento tiene conto dei limiti tecnici previsti per il funzionamento degli impianti, in particolare per quanto riguarda la temperatura all'interno dei vani corsa e dei locali tecnici. I valori registrati nei mesi estivi possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti. Un problema che sta diventando sempre più pressante a causa del cambiamento climatico e delle ondate di calore sempre più intense.

Percorsi Alternativi e Possibili Soluzioni

Per facilitare gli spostamenti, il Comune segnala che restano disponibili percorsi alternativi proposti dalle linee del trasporto pubblico, che consentono di raggiungere e collegare il quartiere storico di Castello con il resto della città.

Il Comune sta inoltre valutando "soluzioni tecniche per ridurre le temperature e consentire un utilizzo più esteso degli impianti anche durante il periodo estivo". Nel frattempo, gli orari di chiusura potranno essere modificati in base all'evoluzione delle condizioni meteo. Le prescrizioni rimarranno in vigore sino a nuovo avviso.