Cade durante la prova di motocross, soccorso con l’elicottero

Maracalagonis

Trasportato al Brotzu di Cagliari, non è in pericolo di vita

Stava facendo delle prove libere sulla sua moto da cross, quando ha perso il controllo cadendo rovinosamente sulla pista: intervento dell’elisoccorso per un quarantacinquenne svizzero.

Ieri l’uomo era intento a guidare il proprio mezzo per delle prove da competizione in una pista di motocross in località “Carroni”, nel territorio di Maracalagonis. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto, rovinando sulla pista.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Viste le lesioni riportate, lo svizzero è stato trasportato con l’elisoccorso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, ma non è in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’assenza di responsabilità di terzi.

Giovedì, 4 gennaio 2024