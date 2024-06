Cacciatori esclusi dalla Regione, scontro tra Cera e Solinas

Il Decreto Legislativo 15, che introduce misure immediate per la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali, ha escluso dalla consultazione e dall’audizione la parte interessata dei cacciatori, non ascoltandola. Su questo tema il confronto si riaccende tra il consigliere regionale Emanuele Cera (Fratelli d’Italia) e il collega Antonio Solinas (Partito Democratico), attuale presidente della Commissione regionale per le Attività produttive. “Non si è mai visto che a un soggetto titolato venisse negata la possibilità di esprimere la propria posizione ed essere ascoltato su una materia di proprio interesse” ha dichiarato, facendosi portavoce del malcontento del mondo venatorio, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera. Quest’ultimo accusa il presidente della V Commissione di aver escluso dalle audizioni i rappresentanti delle associazioni venatorie della Sardegna. Ciò malgrado la formale richiesta fatta da parte dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, la quale rappresenta oltre 10mila cacciatori sardi, per essere audita nel corso della discussione del disegno di legge. “È un precedente che sorprende e crea imbarazzo. Così come si siano legittimamente convocate

