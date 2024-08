Cabras, installata la linea di salvamento a San Giovanni di Sinis

L’installazione della linea di salvamento a mare a San Giovanni di Sinis è diventata realtà. L’intervento, programmato durante un tavolo tecnico che si è svolto nel palazzo comunale lo scorso mese di luglio, è stato fortemente voluto dall’amministrazione di Cabras guidata dal sindaco Andrea Abis, in stretta collaborazione con l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis e la Capitaneria di Porto di Oristano, a garanzia della tutela e della sicurezza del bagnante. A seguire attivamente le operazioni di installazione delle cime di salvataggio sono stati gli operatori dell’Area Marina Protetta, con il direttore Massimo Marras, la Capitaneria di Porto e le ditte Ocean sub e Tharros marittima, che in mattinata hanno trasportato i corpi morti per il fissaggio delle cime di salvataggio. È intervenuto anche un archeologo della Soprintendenza Beni culturali e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Cagliari e Oristano, a garanzia della tutela archeologica nel posizionamento dei corpi morti. Durante la mattinata erano presenti il Sindaco Andrea Abis, il C.C. Piero Ibba, in qualità di Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Oristano, il

