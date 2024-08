A Terralba la raccolta firme per la proposta di legge "Pratobello ‘24"

Ha preso il via a Terralba la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello ‘24”, che punta a regolamentare l’installazione di impianti fotovoltaici e eolici terrestri in Sardegna, nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione del territorio. La proposta, intitolata ufficialmente “Proposta di Legge Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell’art.3 lettera ‘f’ dello Statuto Autonomo della Sardegna – Legge Costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 – Disposizioni normative urbanistiche relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali”, mira a introdurre regolamenti più rigidi per la realizzazione di tali impianti, garantendo la protezione del paesaggio e dell’ambiente sardo. In particolare, la raccolta firme è stata ufficialmente registrata al Comune di Terralba con la nota protocollo numero 13151 del 30 luglio 2024. I cittadini interessati possono firmare presso il Palazzo Comunale, nell’Ufficio Elettorale al piano terra, in diversi orari.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie