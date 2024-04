Nel cuore della notte, un incendio ha devastato una struttura adibita a deposito di una roulotte all’interno di un campeggio a Cabras. I residenti nelle vicinanze sono stati svegliati dallo scoppio di una bombola di gpl e hanno prontamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano.

La sala operativa del comando provinciale ha inviato immediatamente una squadra con Autopompa Serbatoio (APS) e un’autobotte, che sono riuscite a domare le fiamme e a impedire che si propagassero alle piazzole circostanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa due ore, durante le quali gli operatori del 115 hanno lavorato senza sosta per arginare l’emergenza.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il caposquadra ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento restano in piedi diverse ipotesi, che spaziano dal cortocircuito all’atto doloso. L’episodio ha destato preoccupazione nella cittadina, che si è immediatamente mobilitata per offrire supporto e solidarietà alle persone coinvolte.