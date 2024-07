Cabras, aperte le iscrizioni all'asilo nido comunale

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A Cabras sono aperte le iscrizioni al Servizio Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2024/2025, rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Le domande di iscrizione devono essere inviate al Comune tramite lettera raccomandata, consegnate al Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, oppure inviate per posta elettronica certificata all’indirizzoo per posta elettronica ordinaria all’indirizzoentro giovedì 8 agosto 2024. I moduli per la domanda sono disponibili in allegato, presso l’espositore all’ingresso del Comune in piazza Eleonora 1, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, o presso l’Informacomunità, in via Matteotti (fronte campi sportivi), il lunedì dalle 8 alle 12, il martedì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 9 alle 12, e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il Servizio Sociale elaborerà una graduatoria di ammissione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Asilo Nido, in base ai posti disponibili. La graduatoria sarà pubblicata a conclusione dell’istruttoria. Eventuali

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie