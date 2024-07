Giornata di fuoco in Sardegna, numerosi incendi in tutta l'isola

Sono 15 gli incendi che hanno colpito la Sardegna, di cui cinque hanno richiesto l’intervento urgente dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Inoltre, altri due incendi dei giorni precedenti hanno continuato a necessitare del supporto aereo per essere contenuti. Nella località Is Erumus, agro del comune di Furtei, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo Forestale di Barumini e dal Nucleo GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Cagliari. In azione anche elicotteri provenienti dalle basi CFVA (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) di Villasalto e Pula. Sul campo sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Barumini, due squadre dei Barracelli di Furtei e Sanluri, una squadra di volontari dell’associazione ProtCiv Guasila e una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri. Le operazioni aeree si sono concluse alle ore 15:20. A Usini, in località Molineddu, il Corpo Forestale di Ittiri e Sassari, insieme a un elicottero della base CFVA di Bosa, ha gestito le operazioni di spegnimento. È stato

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie