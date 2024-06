Cabras, al sicuro le pareti rocciose sulla spiaggia di San Giovanni

Si sono conclusi ieri i lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose sulle spiagge a San Giovanni di Sinis, a Cabras, iniziati lo scorso 4 giugno dopo anni di stop. A dare il via all’intervento è stata un’ordinanza del sindaco Andrea Abis del 24 maggio, attraverso la quale il primo cittadino ribadiva la pericolosità dell’area, già dichiarata con una prima ordinanza emanata nel 2018, all’indomani dell’insediamento della prima giunta Abis. A originare il pericolo per l’incolumità pubblica di una delle zone più amate e frequentate del litorale del Sinis era il rischio di distacco e rotolamento in spiaggia di blocchi dalle pareti, dovuto al fenomeno naturale di degrado e fratturazione della roccia, certificato attraverso sopralluoghi tecnici e pareri che hanno attestato una condizione diffusa di pericolo e rischio per l’incolumità delle persone. “Per anni abbiamo informato i fruitori della spiaggia della gravità della situazione attraverso una segnaletica specifica e la delimitazione di una piccola area di interdizione in spiaggia, ma ci siamo resi conto

