(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche della minore Almagiulia, 14enne allontanatasi nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto, dalla propria abitazione di Rezzato, in via Donizetti. La giovane, riferiscono i carabinieri, si sarebbe allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso, attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino.

Gli accertamenti sono in corso lungo le possibili direttrici di allontanamento. Non si esclude, allo stato, che la ragazza possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver utilizzato un treno per spostarsi fuori provincia. Al momento dell’allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le forze di polizia invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili sui suoi spostamenti a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112..