Bosa, dopo il nubifragio chiesto lo stato di calamità naturale

Dopo la bomba d’acqua che ha colpito Bosa, la Giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Il sindaco Alfonso Marras ha sottolineato che l’emergenza richiede mezzi straordinari per affrontare le numerose criticità. Le priorità includono il soccorso delle persone isolate, la messa in sicurezza delle infrastrutture, il ripristino delle reti stradali e dei canali, e la salvaguardia dei beni di valore ambientale, storico e artistico. È previsto anche il ripristino delle abitazioni private e l’assistenza alle aziende agricole. Nonostante i 40 interventi del comando dei vigili del fuoco di Nuoro, supportati da rinforzi da Cuglieri, Bono e Abbasanta, i danni sono enormi. Le strutture pubbliche, le strade, i canali, i ponti e le abitazioni hanno subito gravi danneggiamenti. Le operazioni di soccorso continuano a richiedere un notevole impegno per ripristinare la normalità. Il primo cittadino di Bosa, in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, ha chiesto un intervento immediato della Regione e del Governo per il ripristino e il ristoro dei danni. In collaborazione con

