Ascot, variazioni nei turni di Narbolia e Santu Lussurgiu

Nella provincia di Oristano, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale (Ascot) offrono un importante supporto sanitario ai cittadini privi di medico di famiglia. Questa settimana, sono previste alcune variazioni negli orari di apertura degli Ascot di Narbolia e Santu Lussurgiu. L’Ascot di Narbolia, situato in via Principe Amedeo n.1, sarà aperto giovedì 22 agosto dalle ore 8 alle 13. Il servizio è disponibile per i residenti di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani, che potranno usufruire delle prestazioni sanitarie offerte dall’ambulatorio. L’ambulatorio straordinario di Santu Lussurgiu, in via degli Artigiani, questa settimana osserverà i seguenti orari: giovedì sarà aperto dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, venerdì dalle 9 alle 14 e sabato dalle 8 alle 13. Gli Ascot presenti in diverse località della provincia sono pensati per offrire assistenza sanitaria gratuita ai cittadini senza un medico di famiglia. Le prestazioni comprendono prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici e gestione dei fabbisogni domiciliari, come l’inserimento in assistenza domiciliare

