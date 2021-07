Bitcoin ed Ethereum, come investire in cryptovalute

Se avete già sentito parlare di Bitcoin ed Ethereum, saprete sicuramente che si tratta di due cryptovalute molto utilizzate dagli investitori che scelgono di affidare le proprie risorse economiche in questo tipo di mercati. Per vendere o comprare Bitcoin, Ethereum e altre crypo sono diverse le piattaforme per criptovalute regolamentate in Italia.

Tra le più utilizzate ultimamente, vi è sicuramente Etoro uno dei tanti broker che consente con la sua app o il sito web di investire in modo sicuro ed affidabile ed operare in modo semplice con mercati azionari e cryptovalute.

La particolarità di questa piattaforma è la possibilità di copiare altri investitori più esperti con la funziona di “copy trading”, rendendola utilizzabile anche ai principianti, che devono semplicemente scegliere un'altra persona (trader) da una lista e decidere di copiarla in base alle prestazioni e ricavi dei periodi precedenti. Si può ricaricare il conto con un importo a scelta e destinarlo nella copia di un trader specifico, o anche divederlo in investimenti variegati.

In tanti preferiscono investire in cryptovalute grazie al loro rapido cambio di valore nel tempo. Le forti oscillazioni rendono possibili elevati guadagni in breve tempo, ma come tutti gli investimenti è essenziale analizzare i fattori di rischio per evitare perdite improvvise.

Per riuscire ad ottenere dei profitti dal proprio capitale è bene seguire gli andamenti delle valute, controllare i grafici con i valori minimi e massimi degli ultimi periodi, e soprattutto iniziare sempre con piccole somme, in modo da capire esattamente in percentuale, l’effetto degli investimenti sul vostro capitale.

Quando si sceglie di comprare o vendere cryptovalute è molto importate affidarsi esclusivamente a broker e piattaforme di trading regolamentate ed autorizzate nel nostro paese, in quanto queste sono sottoposte a sorveglianza che le rende totalmente sicure e con dei costi di commissione relativamente bassi.