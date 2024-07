Bimbo in pericolo di vita trasportato da Oristano a Genova

Si è concluso nella tarda serata di ieri domenica 30 giugno, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 4 anni da Cagliari a Genova, effettuato con un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale “San Martino” di Oristano all’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. Nello specifico, il bambino ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica e dalla madre. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita era stato attivato, su richiesta della Prefettura di Oristano, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare. Immediatamente è stato interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove il bimbo, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Genova, avvenuto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie