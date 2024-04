Eventi La vendita era stata aperta il 29 marzo

L'étoile Roberto Bolle

Cabras

Ha registrato il tutto esaurito in meno di una settimana la vendita dei biglietti per Roberto Bolle and Friends, lo spettacolo messo in cartellone dalla Fondazione Mont’e Prama, che vedrà l’étoile e altre star internazionali della danza calcare il palco del sito archeologico di Tharros il 12 luglio alle 21,15.

L’acquisto era possibile dalle 15 del 29 marzo, attraverso il circuito Box Office Sardegna e in diversi punti vendita sparsi in tutta l’Isola.

Sono quattro i settori che accoglieranno i tanti appassionati desiderosi di assistere alla kermesse: poltronissima, con biglietti da ben 120 euro; poltrona dal costo di 100 euro; settore I con posti da 80 euro e settore II da 70 euro.

Lo spettacolo rientra nel programma dell’Estate di Mont’e Prama, un insieme di eventi promossi dalla Fondazione Mont’e Prama