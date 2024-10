BìFoto Fest 2024, a Mogoro due giorni di mostre e musica

Enguera, Spain July 2020 Enguera In this picture the women are in the old property Costera Blanca, staging an ancient esoteric ritual. ©Stephanie Gengotti/Institute Artist È fissato per sabato 19 ottobre, a Mogoro, l’evento di apertura della XIV edizione del BìFoto Fest, festival internazionale di fotografia che quest’anno ha come tema di riferimento il brano musicale Society, del musicista e cantautore statunitense Eddie Vedder, per poi proseguire domenica 20 ottobre con gli eventi collaterali. Saranno due giornate ricche di eventi, tra mostre, premi, feste, letture portfolio e presentazioni di libri che avranno come filo conduttore una riflessione sulla nostra società e sul suo impatto sull’ambiente, sul nostro pianeta e su noi stessi. Si comincia alle 16:30 di sabato 19 ottobre, in piazza Giovanni XXIII, con l’inaugurazione del Festival e i saluti istituzionali, per poi proseguire con la visita guidata delle 8 mostre allestite nel centro storico di Mogoro, tra cui i 3 progetti vincitori del Premio BìFoto e il lavoro del fotografo danese Søren Solkær, realizzato in parte anche in

