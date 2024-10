Avis Sardegna premia i volontari nella Festa del Donatore

Con circa 200 sedi comunali, 8 provinciali e oltre 41.000 soci donatori, l’Avis Sardegna rappresenta una delle realtà più importanti nel campo della donazione di sangue sull’isola. Nel 2023, l’associazione ha raccolto quasi l’80% delle donazioni totali in Sardegna, raccogliendo 56.917 sacche di sangue. Un risultato frutto dell’impegno e della solidarietà di migliaia di volontari che, dal 1969, promuovono il valore della donazione e uno stile di vita sano. Per celebrare questi straordinari risultati e ringraziare i volontari, l’Avis Sardegna organizza la seconda edizione della “Festa del Donatore”. L’evento, che si terrà domani, domenica 13 ottobre, a Cagliari, rappresenta un’occasione per rinnovare i valori della solidarietà e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma, con un occhio particolare verso le nuove generazioni. “Dopo molti anni in cui non si organizzava, lo scorso anno abbiamo deciso di riproporre la ‘Festa del Donatore’. È un momento di ritrovo e confronto molto importante, dove viene messo in evidenza l’impegno di chi dedica il proprio tempo agli altri. Vogliamo ringraziare

