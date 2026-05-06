(Adnkronos) - "A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto, la pace e il dialogo, valori che valgono per tutte le nazioni. L'unico veto è l'esclusione preveniva, la censura anticipata". Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo oggi, mercoledì 6 maggio, al Teatro Piccolo dell'Arsenale per la conferenza stampa di presentazione della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, dopo le polemiche scatenate dalla decisione di consentire la partecipazione di artisti russi e israeliani alla Biennale.

"Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni" - ha scandito Buttafuoco - che "ha confermato quella sgargiante libertà che è l'autonoma e l'audacia della Biennale". "Grazie al ministero della Cultura nella persona del ministro Alessandro Giuli e a tutte le istituzioni del territorio che sostengono le iniziative della Biennale".