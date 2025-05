(Adnkronos) - "Sono viva e vegeta". Bianca Berlinguer torna alla conduzione di E' sempre Cartabianca nella puntata di oggi, martedì 13 maggio, su Rete4. La giornalista è stata costretta a rinunciare alla conduzione del programma la scorsa settimana per problemi di salute.

"Ho avuto una malattia importante altrimenti non avrei saltato una puntata di questa trasmissione. Per fortuna, tutto risolvibile", dice Berlinguer, che ha ricevuto tante manifestazioni di affetto dai telespettatori. "Grazie per l'affetto e la sollecitudine con cui mi avete scritto, soprattutto sui social, per avere informazioni sulla mia salute", dice.

Tocca a Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione, alleggerire il clima: "Diciamo a tutti i telespettatori che abbiamo fatto una 'fuitina' e siamo tornati ieri. Ne è valsa la pena", dice lo scrittore e scultore.