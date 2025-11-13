Sorrisi, battute, un lungo allenamento e una partita a calcio tennis. Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno dato spettacolo al Circolo della Stampa Sporting di via Agnelli, a due passi dallo Stadio Olimpico Grande Torino e dalla Inalpi Arena, casa delle Atp Finals . Un allenamento con vista Coppa Davis per gli azzurri, che tra pochi giorni potrebbero scendere in campo nelle altre Finals, quelle di Bologna con l'Italia. Matteo è certo di esserci, da tempo è tra i titolari scelti dal capitano Filippo Volandri . Lorenzo invece scalpita, ma la sua presenza è 'appesa' a un eventuale forfait di Lorenzo Musetti , in campo in questi giorni nel Torneo dei Maestri e reduce da un'annata di fuoco. Una stagione estenuante, che - unita alla seconda gravidanza della compagna Veronica - potrebbe portare il toscano a rinunciare alla convocazione, nonostante il grande attaccamento alla Nazionale.

Berrettini e Sonego sono stati accolti dagli applausi di un centinaio di curiosi. Poi, sono allenati per un paio d'ore e la loro sessione è iniziata con una divertente partita a calcio tennis, per una pirotecnica sfida tra team con i rispettivi coach. Tutto sotto la supervisione speciale (e le risate) di Alexander Zverev, reduce dalla sua sessione di allenamento e in panchina per qualche minuto prima di lasciare il centro sportivo. Sul campo adiacente, impegnato invece Felix Auger-Aliassime, che domani si giocherà la qualificazione alle semifinali proprio contro il tedesco. I due si sono 'studiati' a distanza ravvicinata, mentre gli azzurri hanno svolto il loro lavoro quotidiano in grande serenità. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)