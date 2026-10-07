Il progetto Behind Your Screen “è stato accolto dall’istituto con grande entusiasmo perché quella dell’utilizzo dei social network da parte dei più giovani è una tematica su cui noi come scuola ci interroghiamo già da diverso tempo”. Così la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo ‘Orsa Maggiore’ di Roma, Ida Romano, nel corso della presentazione del progetto didattico per l’educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, tenutasi presso l’istituto da lei coordinato e attivo nel quartiere Torrino.

“Quello che ci preoccupa di più è il fatto che i nostri ragazzi crescano consapevoli dell'utilizzo di questi nuovi strumenti e sappiano usarli bene - ha continuato la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo ‘Orsa Maggiore’ -. Quello che ci ha colpito maggiormente è stato l'entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto questo progetto”. La donna ha poi concluso sottolineando come i ragazzi e le ragazze coinvolte abbiano risposto con grande entusiasmo. “Sono stati loro il vero motore di questo progetto che ovviamente porta li porta a porre la loro attenzione su ciò che c'è dietro internet”.

“Per noi è stato facile coinvolgerli perché sono stati loro che ci hanno portato a scoprire nuove situazioni perché hanno fatto tante domande, hanno scritto hanno riportato alle famiglie e quindi insomma per noi il loro feedback è stato veramente importante”, ha concluso la dottoressa Romano.