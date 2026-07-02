Lavoratore Stagionale Beccato con Mezzo Chilo di Droga: Il Cane Dante Lo Scova Nonostante il Curry

OLBIA – Un tentativo di introdurre droga in Sardegna con un "espediente" culinario è stato sventato dalla Guardia di Finanza di Olbia. Un 24enne originario di Asti, arrivato in Sardegna per un lavoro stagionale, è stato arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish e marijuana.

I Controlli al Porto e il Sospetto

L'operazione delle Fiamme Gialle è scattata durante i controlli ai passeggeri e mezzi in arrivo da Genova, intensificati nel periodo estivo. L'attenzione dei militari si è concentrata sul giovane, il cui atteggiamento nervoso ha destato sospetto, portando a un controllo più accurato con l'ausilio dell'unità cinofila.

Il Fiuto di Dante e il Curry

Il cane antidroga Dante, particolarmente "attirato" dal conducente, ha permesso di individuare la droga. Il lavoratore stagionale aveva tentato di sviare il fiuto del cane cospargendo gli involucri con curry e spezie varie, ma il tentativo è stato vano. La sostanza, abilmente occultata nel veicolo, era divisa in panetti e ovuli sottovuoto.

Il Valore della Droga

Circa mezzo chilogrammo di stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato guadagni stimati in circa 4.000 euro.

L'Arresto

Al termine delle operazioni, il 24enne è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L'operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di stupefacenti, anche quando i corrieri tentano stratagemmi per eludere i controlli.

I fatti sopra riportati si riferiscono alla fase delle indagini preliminari, fatti salvi il giudizio di merito e, eventualmente, del Giudice del Riesame.