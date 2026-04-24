(Adnkronos) - "Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni". Con queste parole, affidate a X, Barbara d'Urso rompe il silenzio sulla vicenda che la vede contrapposta a Mediaset.
La dichiarazione della conduttrice arriva all'indomani della notizia dell'avvio di una causa legale da lei intentata contro la sua ex azienda.
A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l'azienda di Cologno Monzese.