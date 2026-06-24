L'economia della Sardegna chiude il 2025 confermando un trend di crescita, anche se più contenuto rispetto al recente passato. Secondo il Rapporto annuale sull'andamento economico dell'Isola della Banca d'Italia, presentato questa mattina a Cagliari, il Pil regionale è aumentato dello 0,7 per cento a prezzi costanti, superando lo 0,5 per cento registrato per l'intera Italia. Un risultato che il direttore della sede di Cagliari, Giovanni Giuseppe Ortolani, definisce "apprezzabile", sottolineando come nel periodo 2019-2025 l'Isola sia cresciuta di circa il 10 per cento, facendo meglio del resto del Paese. Ma avvisando che "il problema oggi è rendere questa crescita più duratura e più stabile".
Il quadro produttivo appare, fortemente
eterogeneo, con settori che corrono e altri in netta difficoltà.
Quello dei servizi, e in particolare il turismo, si conferma il
vero polmone economico dell'Isola. Le presenze nelle strutture
ricettive sono balzate dell'11,5%, con un exploit dei visitatori
stranieri (+16,9%). La spesa turistica incide ormai per il 13,7 per
cento sui consumi totali in Sardegna (contro il 10,2 nazionale) e
la quota generata dagli stranieri (44%) è quasi raddoppiata
rispetto al periodo pre-pandemico.
Di segno opposto è il quadro dell'industria in
senso stretto, definita "debole" dal rapporto. Le esportazioni
regionali sono crollate dell'11,4% a prezzi correnti, trascinate
dal calo dei prodotti petroliferi e della metallurgia. Preoccupa in
particolare il settore lattiero-caseario, il più esposto alle
tensioni geopolitiche: circa il 12% del suo fatturato dipende dal
mercato Usa, rendendolo vulnerabile all'introduzione dei dazi.
Il mercato del lavoro sardo presenta segnali
contrastanti.
L'occupazione ha continuato a crescere (+1%),
portando il tasso al 58,2%. Ma, per la prima volta dopo quattro
anni, "il tasso di disoccupazione è tornato a salire, attestandosi
al 9,3%" (dall'8,3 del 2024). Questo incremento non è dovuto...