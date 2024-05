Oristano

La Sardegna è terza in Italia per numero di approvazioni dei pediatri

Sono quattro anche quest’anno le spiagge della provincia di Oristano a misura di bambino: hanno confermato la bandiera verde Torre Grande, il litorale di Santa Giusta e – a Cabras – Is Arutas e Mari Ermi.

La guida per genitori è nata nel 2008 da un’idea dal pediatra Italo Farnetani, che coordina la ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti. A selezionare le 155 spiagge premiate – di cui 147 in Italia, 5 in Europa e 3 in Africa – sono stati ben 2.949 pediatri.

Per conquistare una bandiera verde le spiagge devono essere raccomandate da almeno 35 pediatri: tra i requisiti la possibilità per i piccoli di giocare, la sicurezza sull’arenile, la profondità dell’acqua a riva e i servizi, tra i quali bar e ristoranti.

Le prime spiagge oristanesi a ricevere la bandiera verde erano state Is Arutas e Mari Ermi nel 2010, poi Torre Grande nel 2015 e Santa Giusta nel 2016.

La Sardegna è al terzo posto nella classifica italiana per numero di bandiere verdi: il primato è della Calabria e sul secondo gradino del